У Європі перебувають 100 тисяч військових США - Столтенберг

Він зазначив, що Європа зосередила військових, авіацію та флот.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Європі перебувають 100 тисяч військових США, які підтримують зусилля НАТО, а також Канада і європейські члени Альянсу додають свої збройні сили для оборони.

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі глав країн НАТО.

"У нас 40 тисяч військових під прямим командуванняі НАТО, в основному на східному фланзі", - сказав він.

За словами Столтенберга, військових підтримують значні повітряні і морські сили, включаючи безпрецедентні ударні групи авіаносців: пять груп з крайньої Півночі до Середземномор'я.

"Сьогодні лідери НАТО погодились перезавантажити наші оборонні елементи і елементи стримування на довготривалий термін", - заявив генеральний секретар НАТО.

НАТО також значно підвищує свої збройні сили на східному фланзі Альянсу, які будуть в найвищій ступені готовності. Також буде завчасно розгорнуте обладнання і постачання.

"У повітрі ми розгорнемо більше літаків і зміцнемо нашу повітряно-ракетну оборону. На морі будуть наші бойові ударні групи авіаносців, також підводні човни і значна кількість бойових кораблів на постійній основі", - наголосив він.

Генсек НАТО також сказав, що Альянс зміцнюватиме кібербезпеку і зосереджуватиме зусилля на колективній обороні. Це питання вирішать на наступному саміті у Мадриді у червні.

Нагадаємо, НАТО не буде вводити миротворців до України.

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