У Європі переконані, що відбудова та гуманітарна допомога Україні мають відбуватися паралельно

У Європі переконані, що відбудова та гуманітарна допомога Україні мають відбуватися паралельно

Європейська комісія та уряд України працюють над платформою для підтримки плану реконструкції.

Відновлення України буде глобальним викликом, і для швидкого відновлення країни важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно.

Про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр, - пише Укрінформ.

«Щойно ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюсь, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я будь-коли бачив. Для цього нам потрібна підтримка всієї міжнародної спільноти. Проте я налаштований дуже оптимістично. Адже коли українцям дадуть шанс на відбудову, вони відбудують ще краще. Тому вкрай важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно для швидкого відновлення», - сказав Хоєр.

Європейська комісія та уряд України працюють над платформою для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facility, яка акумулюватиме грантову допомогу та кредитні пропозиції. Європейський інвестиційний банк готовий підтримати цю ініціативу за допомогою технічної, фінансової експертизи та фінансів.

«Потрібно, для прикладу, дотримання верховенства права. Це ключовий момент для інвесторів, інакше вони не прийдуть. Я впевнений, що умова верховенства права дуже важлива і для самого українського народу», — резюмував він.

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