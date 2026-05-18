У Європі побачили шанс для миру і сказали, хто здатен вплинути на Путіна

Путін, Трамп і Сі / © Associated Press

Реклама

Наразі в мирних переговорах щодо України відсутній прогрес. Втім, агресорка Російська Федерація перебуває в недостатньо сильній позиції у війні, а тому треба її підштовхнути сісти за стіл переговорів.

Про це заявила висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, повідомляє «Укрінформ».

«Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут», — наголосила вона.

Реклама

За словами дипломатки, зараз у переговорному процесі щодо України «нічого не відбувається». Водночас поки Москва «не в найсильнішій позиції», потрібно докласти зусиль, щоб вона сіла за стіл переговорів. Певну роль, вважає Каллас, міг би відіграти Пекін.

«Китай, який має тісні відносини з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну», — додала вона.

Мирні переговори — останні новини

Українська журналістка Юлія Забеліна з посиланням на власні джерела заявила, що диктатор РФ Володимир Путін заявив президентові США Трампу, що не погодиться на мирну угоду до кінця року. «Фюрера» переконують, що його армія до кінця 2026-го зможе захопити Донбас. Мовляв, розмова з Україною відбуватиметься вже в іншому руслі.

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що час для відновлення діалогу між країнами Європи та РФ наближається. Він також переконаний, що наразі позиція України сильна, а Москва перебуває у слабкій позиції. Саме це створює умови для перших дипломатичних кроків.

Реклама

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо висловився про те, що переговори між Україною та РФ втратили імпульс. Він також наголосив, що Вашингтон єдиний, хто може бути посередником і привести до закінчення війни.

Дата публікації 17:13, 15.05.26 Кількість переглядів 187 Путін поспіхом летить до Китаю слідом за Трампом?!

Новини партнерів