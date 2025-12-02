У Європі попередили про катастрофічні наслідки поступок Путіну

Прапор США. / © Associated Press

"Продаж" України російському “фюреру” Володимиру Путіну матиме катастрофічні наслідки і для самих США.

Про це написала у соцмережі Х латвійська євродепутатка Сандра Калнієте.

На тлі очікувань від переговорів між представниками США і РФ, які мають відбутися 2 грудня у Москві, вона попередила Сполучені Штати.

"Вирушаючи до Москви, Віткофф і Кушнер повинні пам'ятати, що Путін прагне не тільки знищити Україну, але й відновити імперію, роз'єднати союзників і послабити американську потужність. Продаж України матиме катастрофічні наслідки як для Європи, так і для Сполучених Штатів", – переконана євродепутатка.

Нагадаємо, сьогодні відбувається візит спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви. У складі американської делегації, яка зустрінеться з президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним також дуже зять президента Джаред Кушнер та перекладач.

Речник Кремля Дмитро Пєсков перед зустріччю Путіна та Віткоффа заявив, що нібито агресорка Росія залишається відкритою до мирних переговорів. Мовляв, Росія “високо цінує” зусилля адміністрації Дональда Трампа у врегулюванні українського конфлікту.