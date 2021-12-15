У Європі розглядають п'ять шляхів реакції на агресію Росії, а в України буде лише один - Зеленський

У Європі розглядають п'ять шляхів реакції на агресію Росії, а в України буде лише один - Зеленський

Президент висловив сподівання на зустріч у "нормандському форматі".

Євросоюз має п'ять шляхів реагування на агресію Російської Федерації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Східного партнерства".

За його словами, з партнерами України під час зустрічі обговорювали можливу загрозу вторгнення з боку РФ. "Навіть розглядається п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що у нашої держави немає п'ять реакцій, в нас буде лише одна реакція. Ми її продемонстрували 2014 року, коли захищали свою територію зі зброєю в руках", - наголосив президен.

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Він вкотре заявив по мирне врегулювання війни на Донбасі. Крім того, Зеленський висловився щодо перемовин у декількох форматах.

"Ми підтверджуємо готовність до "нормандського формату". Про це ми сьогодні говорили з президентом Франції. Також сьогодні була окрема зустріч із канцлером Німеччини, знайомство з канцлером Олафом Шольцом. Ми втрьох розмовляли: три країни, три лідери "нормандського формату". Розмовляли про конкретні деталі, кроки щодо зустрічі в "нормандському форматі". В принципі, маємо спільну позицію", - наголосив глава держави.

Президент висловив сподівання на зустріч у "нормандському форматі" та щодо перегорів з Російською Федерацією.

"Потрібне таке ж бажання зупинити війну і з боку РФ. До речі сьогодні, мені здається, був один дуже важливий, історичний, теплий момент. Ми привітали колег із Азербайджану та Вірменії. Сьогодні атмосфера їхнього діалогу була достатньо позитивна. І це приємно бачити. Приємно знати, що в цьому є велике досягнення ЄС і особисто з боку Шарля Мішеля (голова Європейської Ради - Ред.). Віримо, що колись так буде і у війні між Україною та РФ", - висловився Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Брюсселі назвав три країни, які повинні стати наступними членами ЄС.

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