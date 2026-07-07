У Європі розкрили країну, яка може допомогти закінчити війну в Україні

Прапор Китаю / © Associated Press

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Норвегія закликає Китай використати свої зв’язки з російським керівництвом для сприяння врегулюванню війни в Україні шляхом переговорів.

Про це сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штерер, пише South China Morning Post.

«Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найпрямішим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і рішуче закликаємо Китай використовувати цей канал», — сказав він.

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За словами Сторе, він провів переговори із китайським колегою. Більша частина їхньої розмови була присвячена Україні.

«Існує потенціал для глибшої співпраці між Європою та Китаєм, але доки ця війна триває, а Китай є близьким партнером Росії, це обмежує цю можливість», — вважає норвезький міністр.

Також із китайськими політиками розмовляв у понеділок, 6 липня, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. За підсумками він заявив, що діалог з КНР щодо припинення війни був «конструктивним та багатообіцяючим».

«Я не речник Китаю. Я не збираюся їх цитувати, але в їхніх словах є деякі натяки», — сказав він.

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Норвезькі чиновники зауважили, що переговори «мають розпочатися без жодних умов, починаючи з припинення вогню на основі поточної лінії фронту в Україні».

Мирні переговори між РФ та Україною — останні новини:

Нагадаємо, Китай раптово змінив риторику і навіть закликав Росію сісти за стіл переговорів. Із такою заявою виступив заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей під час засідання Радбезу. Він додав, що пошук шляхів до мирного врегулювання має розпочатися невідкладно.

Тим часом Україна працює над тим, щоб РФ не могла використовувати захоплені землі для затягування війни. Зеленський вважає, що знищення російських ресурсів як на окупованих землях, так і в самій Росії послабить агресію ворога.

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