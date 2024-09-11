У Європі сформувалась нова залізна завіса: президент Фінляндії розповів, хто за нею опинився

Стубб зазначив, що Росія провалилась у намагання русифікувати Україну, яка стала європейською країною.

У Європі сформувалась напівпостійна залізна завіса, де з одного боку опинились Росія та Білорусь, а з іншого решта країн континенту.

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Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вівторок у Варшаві, передає Укрінформ.

Він заявив, що Захід повинен був рішучіше відреагувати на російську агресію у Грузії у 2008 році, у 2014 році — на анексію Криму й у 2022 році — на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, Стубб зазначив, що Росія провалилась у намагання русифікувати Україну, яка стала європейською країною.

"Я думаю, що Путін і Росія зазнали повної поразки у спробі русифікації України, яка стала європейською",- наголосив президент Фінляндії.

Він додав, що Кремль намагався розсварити європейські країни між собою, а також Європу зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Португалія закликала ЄС почати підготовку до вступу України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Європі засудили російські "вибори" в Криму.

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