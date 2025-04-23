Війна в Україні / © ТСН.ua

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У Великій Британії, Франції та Німеччині шукають компроміс між «червоними лініями» України та можливим рухом Києва до поступок територіями для укладення нової мирної угоди.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на офіційну особу, знайому із переговорами, які відбулися в Лондоні 23 квітня.

За словами неназваного співрозмовника видання, у згаданих трьох європейських країнах зростає стурбованість тим, що Сполучені Штати посилюють тиск на Україну, а президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо можливості мирного врегулювання.

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Він зауважив, що представники цих країн намагаються знайти можливість для угоди, яка не призведе до того, що Україна буде змушена порушувати всі свої «червоні лінії, але може передбачати деякий рух Києва в напрямку поступки території як кінцевої точки переговорів.

У виданні нагадали, що український президент Володимир Зеленський деякий час був готовий змиритися із де-факто російським контролем над Кримом і чотирма східними областями в обмін на гарантії безпеки Заходу.

Але за підтримки європейських столиць він послідовно відмовлявся формально визнавати російський суверенітет над будь-якою територією, заявляючи, що це винагородить агресію Москви.

«Хоча опитування громадської думки показують, що серед українців зростає підтримка угоди про припинення війни, існує сильна опозиція офіційній поступці території Росії», — пише Financial Times.

Європейські уряди наголошують, що визнання російського суверенітету над Кримом — першою територією в Європі, захопленою військовою силою з 1945 року — підірве міжнародний порядок, заснований на правилах.

Нагадаємо, віцепрем’єрка-міністерка Юлія Свириденко у своєму дописі в мережі Х, коментуючи зустріч української делегації з партнерами в Лондоні, заявила, що Україна готова вести переговори про мир, але не капітулюватиме перед російською агресією.