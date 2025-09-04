У Європі третій авіаінцидент за тиждень: прем’єр Іспанії не долетів до Парижа

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес / © Associated Press

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг особисто взяти участь у саміті «коаліції охочих» у Парижі через технічні несправності літака. Це вже третій випадок за останні сім днів, коли провідні європейські політики зіштовхуються з авіаційними проблемами.

Про інцидент повідомляє Sky News.

За словами представника іспанського уряду, літак із Санчесом вже перебував у небі, однак через технічну несправність був змушений повернутися до Мадрида. У результаті прем’єр долучиться до зустрічі «коаліції охочих» у віртуальному форматі.

Цей випадок стався на тлі попередніх авіаційних інцидентів, серед яких літак президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. За даними ЗМІ, за глушінням сигналу може стояти Росія, втім прямих доказів цього немає і з ситуацією із Санчесом цей епізод не пов’язаний.

Нагадаємо, 31 серпня коли літак з фон дер Ляєн на борту наближався до аеропорту в Болгарії, пілот був змушений приземлити судно, використовуючи паперові мапи. Усе через можливе втручання російських систем, які заглушили сигнал GPS.

2 вересня стало відомо, що літак ВПС Литви із президентом Гітанасом Науседою на борту не зміг одразу здійснити посадку в аеропорту Вільнюса через появу невідомого безпілотника. Повітряне судно, що поверталося з Гельсінкі, певний час кружляло над містом, допоки ситуацію не врегулювали.