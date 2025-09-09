У Європі відверто відповіли, чи має Путін шанси виграти війну

Володимир Путін. / © Getty Images

Диктатор-президент Росії Володимир Путін не приховує бажання відновити радянську сферу впливу, яка існувала до 1991-го. Втім, йому навряд чи це вдасться.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, повідомляє “Укрінформ”.

"Наше послання Росії просте: їй не виграти війну. Йдіть з поля бою та сідайте за стіл переговорів з Україною", - зазначила Каллас.

Вона наголосила на тому, що після досягнення миру не можна дозволити Росії переозброїтися. Крім того, Каллас назвала ескалацією погрози європейським силам, які пролунали від диктатора Путіна. Вона зауважила, що РФ не має права голосу щодо того, як Європа вирішить захищати континент.

“Це серйозна ескалація з боку Росії, яка безпосередньо підриває європейську безпеку. Росія не має права голосу щодо того, як ми захищаємося", - наголосила дипломатка.

За її словами, Путін зовсім не зацікавлений у мирі. Ба більше, додала вона, “фюрер” не зупинить війну, “поки його не змусять це зробити". Каллас закликала посилити санкції проти РФ, зокрема шляхом ліквідації "тіньового флоту".

Представниця ЄС наголосила, що міжнародні обмеження вже позбавили Росію щонайменше 450 млрд доларів на війну, включаючи понад 154 млрд доларів доходів від нафти. Вона також висловила сподівання, що до 2027-го Європа взагалі припинить імпорт російського газу та нафти.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що очікувати миру в Україні найближчим часом не варто. Навряд чи конкретні зрушення стануться до Різдва. Дипломат вважає, що лише нові санкції здатні вплинути на Росію. Зокрема, йдеться про заборону РФ мати фінансові засоби для фінансування власної армії.