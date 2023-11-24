У Європі за тиждень зібрали 400 тисяч євро на сучасний гелікоптер для ГУР

Чехи та словаки за тиждень зібрали 400 тисяч євро на гелікоптер для українських розвідників.

Чеська ініціатива "подарунок для путіна" оголосила про збір на закупівлю американського гелікоптера Black Hawk для воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За перший тиждень вдалося зібрати 400 тисяч євро.

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що загальна вартість гелікоптера складає близько 4, 3 мільйона євро. Нині, за словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України ― він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам.

В ГУР кажуть, що в авіапарку розвідки України вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених.

Раніше у межах ініціативи "подарунок для путіна" чехи вже задонатили на придбання для Збройних сил України 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor, танк Т-72 та РСЗВ RM-70 на загальну вартість у 2,3 млн доларів.

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