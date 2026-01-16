У Європі заговорили про необхідність діалогу з Путіним: Пєсков прокоментував

Путін і Макрон. / © Getty Images

Кремль вважає позитивною еволюцією, що з’явилися сигнали з Риму, Парижа та Берліна щодо необхідності діалогу з агресоркою Російською Федерацією.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Натомість, зухвало висловився представник Кремля, позиція Лондона «має деструктивний характер». Мовляв, Велика Британія «не бажає робити хоч якийсь внесок щодо налагодження миру».

З його слів, поки європейці не зверталися до Кремля із запитом на контакти. Пєсков, каже, що Москва зараз має діалог з Вашингтоном, але не з Європою.

Заклики до діалогу з Кремлем

Одним з перших, хто заявив про те, що Європа має поговорити з Путіним, був президент Франції Еммануель Макрон. У грудні він висловив занепокоєння, що лідери Європи фактично відсторонені від ключових процесів обговорення майбутнього договору між Україною та РФ.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею про необхідність діалогу з Кремлем, бо відсутність такої комунікації обмежує вплив ЄС на процес припинення війни. Очільниця італійського уряду каже, що Макрон має рацію щодо цього.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що у довгостроковій перспективі Євросоюзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із РФ. Він наголосив, що Росія є найбільшим сусідом Європейського Союзу. Саме цей фактор, каже політик, «неможливо ігнорувати під час стратегічного планування на десятиліття вперед».

Водночас міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер каже, що пропозиції Макрона та Мелоні про дипломатичне відновлення контактів з Кремлем передчасні. Свою позицію вона пояснила тим, що наразі немає «реальних сигналів та підтвердження того, що Путін готовий до миру».