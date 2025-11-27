У Європі застерігають від «розколу» України: The Guardian про тривожні сигнали на тлі переговорів про мир

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застеріг від “одностороннього поділу суверенної європейської держави”. Наразі Росія не виявила жодних ознак “справжньої готовності припинити конфлікт” - війну в Україні.

Про це дипломатка завила, виступаючи перед європейськими законодавцями у Страсбурзі, пише The Guardian.

«Потрібно чітко усвідомити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської держави, і що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриваємо двері для нових війн завтра. Ми не можемо допустити цього», - наголосила фон дер Ляєн.

Реклама

Вона привітала зусилля президента США Дональда Трампа щодо пошуку миру, назвавши їх «відправною точкою». Втім, політикиня чітко дала зрозуміти: Європа має багато занепокоєнь щодо деталей, викладених у початковому 28-пунктовому плані Вашингтона і Москви.

З її слів, хоч загалом ситуація нестабільну, але тут є «можливість досягти реального прогресу». Втім, додала вона, поки що не видно “жодних ознак справжньої готовності Росії” припинити війну, а тому на Москву варто тиснути далі.

Своєю чергою, очільниця європейської дипломатії Каї Каллас наголосила, що міністри закордонних справ ЄС «підтвердили наші спільні принципи», маючи на увазі суверенітет, незалежність, територіальну незалежність та «невід’ємне право України на самооборону».

“Зараз ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до припинення вогню. Нам все ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що веде переговори, до ситуації, коли їм потрібно вести переговори. Ми досягаємо цього”, - пояснила вона.

Реклама

Дипломатка назвала “абсолютним хибним” уявлення про те, що Україна програє. З її слів, якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона б уже зробила це. Втім, Кремль не може досягти своїх цілей на полі бою, тому “намагатиметься дістатися туди шляхом переговорів”.

“В будь-якій мирній угоді ми повинні зосередитися на тому, як отримати поступки від російської сторони, щоб вони назавжди припинили агресію та не намагалися змінити кордони силою”, - заявила Каллас.

Посадовці ЄС також виступають проти обмежень Збройних сил України. За словами фон дер Ляжн, таке обмеження «зробить країну вразливою до майбутніх нападів». Крім того, з її слів, країні також потрібні «надійні, достовірні та довгострокові гарантії безпеки».

Зауважимо, Урсула фон дер Ляєн також пообіцяла, що Європейська комісія представить проєкт правової пропозиції щодо використання заморожених активів Росії для фінансування України у 2026 та 2027 роках. Лідери ЄС обговорять питання заморожених активів наступного місяця.

Реклама

Фон дер Ляєн підтвердила підтримку плану замороження активів – кредиту Євросоюзу Україні під заставу цих активів та ідею про те, що Росія виплатить Києву репарації. Вона наголосила, що не бачить “жодного сценарію, за якого європейські платники податків платитимуть за це самі”.

Нагадаємо, за повідомленням агентства Reuters, план США з 28 пунктів був складений на основі російського звіту, поданого до Білого дому в жовтні. Високопоставлений помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Москва бачила останню версію плану США, отриманого за "неофіційними каналами". З його слів, деякі аспекти можна розглядати позитивно, але багато потребують обговорення.

Тим часом The Telegraph пише, що спроба США "протиснути" швидкий мирний договір із Україною приречена на провал. У звичній для себе манері американський лідер Дональд Трамп спробував протиснути угоду «силою особистості» і жорстким дедлайном, просуваючи набір тез на одній сторінці, що мали привести до миру.