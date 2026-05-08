У Європі з’явився новий проросійський прем’єр: хто прийшов до влади в Болгарії

Експрезидент Радев є прихильником «практичних відносин» з Москвою.

Румен Радев / © Associated Press

Парламент Болгарії затвердив новий уряд. Новим прем’єр-міністром став проросійський колишній президент Румен Радев. Його партія «Прогресивна Болгарія» здобула більшість місць у парламенті.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час сьогоднішнього голосування в болгарському парламенті 124 депутати проголосували «за» призначення Радева прем’єром. Водночас 70 депутатів були «проти» — це переважно представники колишніх керівних партій, 36 — утрималися.

Зауважимо, що у квітні партія Радева «Прогресивна Болгарія» здобула більшість місць у парламенті — 131 з 240 можливих, що стало першим таким випадком від 1997 року.

Важливо, що експрезидент неодноразово говорив про покращення зв’язків з агресоркою Росію та відновлення вільного потоку російських нафти й газу до Європи, закликаючи до «практичних відносин з Москвою, заснованих на взаємній повазі та рівному ставленні».

Окрім того, від розкритикував нещодавно підписану угоду про оборону між Болгарією та Україною і виступив проти постачання Софією зброї Києву.

Зауважимо, що під час виборчої кампанії Радева порівнювали з угорським експрем’єром Віктором Орбаном, коли він говорив про покращення відносин із Москвою та відновлення постачання нафти й газу з РФ до Європи.

Вибори в Болгарії

Нагадаємо, в січні 2026 року Румен Раден пішов у відставку з поста президента. Своє рішення він пояснив бажанням взяти участь у майбутніх дострокових парламентських виборах. Адже Болгарія від грудня 2025-го опинилася у глухому куті — тоді сталася відставка Росена Желязкова, а сформувати новий уряд не вдавалося.

19 квітня у Болгарії відбулися вибори до парламенту. Партія експрезидента отримала майже 45% голосів, випередивши прозахідні сили. Завдяки кампанії в соцмережах і критиці попереднього уряду, який пішов у відставку після протестів проти підвищення податків, він зміг залучити голоси виборців, розчарованих суперечками традиційних політиків.

