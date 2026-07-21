Прапори України та НАТО

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«Коаліція охочих» дедалі більше нагадує НАТО за форматом своєї роботи та вже забезпечує Україні відчутну військову підтримку.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посланник першого класу, директор договірно-правового департаменту МЗС України (2010–2014 рр.) Володимир Пузирко.

За словами дипломата, про зростання ролі об’єднання свідчать як високий рівень участі держав, так і регулярність проведення засідань.

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«Це вже 15-те засідання „Коаліції охочих“. Я б сказав, що це міні-НАТО, тому що питання, які розглядаються на її засіданнях, характерні для засідань НАТО», — зазначив Пузирко.

Він пояснив, що назва «Коаліція охочих» має символічне походження та пов’язана з американською політичною практикою. Водночас, за його словами, ключове значення мають не назва чи формат, а практичні результати діяльності об’єднання.

Пузирко наголосив, що коаліція вже забезпечує Україні конкретну підтримку, а ухвалена декларація містить низку важливих положень щодо подальшої співпраці.

За його словами, Україна поступово отримуватиме значні обсяги військової допомоги, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

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Окремо дипломат відзначив розвиток безпілотних технологій, у яких Україна вже накопичила унікальний бойовий досвід.

«Україна вже показала на фронті, як може працювати з безпілотниками. Інші країни просять наш досвід і нашу аналітику щодо застосування дронів», — підкреслив він.

Водночас дипломат додав, що частина результатів саміту не оприлюднюється, оскільки стосується військово-технічного співробітництва, значна частина якого має конфіденційний характер.

Раніше повідомлялося, що Росія не здатна досягти поставленої мети у війні проти України, тому Кремль може спробувати переключити увагу на одну з країн НАТО.

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Ми раніше інформували, що Польща попереджає про нову тактику Російської Федерації і вважає, що країна-агресорка відстежує навчання НАТО з протиповітряної оборони біля Балтійського моря, готуючись до можливих майбутніх провокацій.

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