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У Європі зʼявився прототип нового блоку НАТО — дипломат
Об’єднання вже демонструє практичні результати, а частина досягнутих домовленостей залишається непублічною.
«Коаліція охочих» дедалі більше нагадує НАТО за форматом своєї роботи та вже забезпечує Україні відчутну військову підтримку.
Про це в етері Еспресо заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посланник першого класу, директор договірно-правового департаменту МЗС України (2010–2014 рр.) Володимир Пузирко.
За словами дипломата, про зростання ролі об’єднання свідчать як високий рівень участі держав, так і регулярність проведення засідань.
«Це вже 15-те засідання „Коаліції охочих“. Я б сказав, що це міні-НАТО, тому що питання, які розглядаються на її засіданнях, характерні для засідань НАТО», — зазначив Пузирко.
Він пояснив, що назва «Коаліція охочих» має символічне походження та пов’язана з американською політичною практикою. Водночас, за його словами, ключове значення мають не назва чи формат, а практичні результати діяльності об’єднання.
Пузирко наголосив, що коаліція вже забезпечує Україні конкретну підтримку, а ухвалена декларація містить низку важливих положень щодо подальшої співпраці.
За його словами, Україна поступово отримуватиме значні обсяги військової допомоги, зокрема для посилення протиповітряної оборони.
Окремо дипломат відзначив розвиток безпілотних технологій, у яких Україна вже накопичила унікальний бойовий досвід.
«Україна вже показала на фронті, як може працювати з безпілотниками. Інші країни просять наш досвід і нашу аналітику щодо застосування дронів», — підкреслив він.
Водночас дипломат додав, що частина результатів саміту не оприлюднюється, оскільки стосується військово-технічного співробітництва, значна частина якого має конфіденційний характер.
Раніше повідомлялося, що Росія не здатна досягти поставленої мети у війні проти України, тому Кремль може спробувати переключити увагу на одну з країн НАТО.
Ми раніше інформували, що Польща попереджає про нову тактику Російської Федерації і вважає, що країна-агресорка відстежує навчання НАТО з протиповітряної оборони біля Балтійського моря, готуючись до можливих майбутніх провокацій.