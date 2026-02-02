ТСН у соціальних мережах

У Європі знову заявили про необхідність діалогу з Кремлем

Попри заклики до діалогу з Москвою, Париж вважає, що країна-агресорка не налаштована на мир з Україною.

Кремль. / © Associated Press

Франція начебто ніколи не виключала діалог з агресоркою Російською Федерацією за умови повної прозорості з Україною.

Про це заявив французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в інтерв’ю для Libération.

Очільник МЗС Франції висловив думку про те, що Європі потрібен прямий контакт з Москвою, аби під відстоювати власні інтереси.

«Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому», — наголосив він.

За словами Барро, у Парижі продовжують вважати, що російський «фюрер» Володимир Путін не виявляє ознак бажання до миру. Зокрема, це вбиваючи мирних українців. Як приклад, він згадав удар безпілотників по пасажирському поїзді у Харківські області. Такі дії РФ, наголосив французький міністр, — є воєнним злочином.

«Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи… Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців», — резюмував Барро.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що Європа має поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним. Зокрема, причиною такої заяви стало його занепокоєння, що лідери Європи фактично відсторонені від ключових процесів обговорення майбутнього договору між Україною та РФ.

Водночас у Кремлі наголосили, мовляв, вважають позитивною еволюцією, що з’явилися сигнали з Риму, Парижа та Берліна щодо необхідності діалогу з країною-агресоркою. Речник адміністрації диктатора РФ Дмитро Пєсков каже, що наразі Москва налагодила діалог із США, а от з Європою — поки не вдається.

