В Європі озвучили невтішний прогноз війни для України

Війна.

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Повномасштабна війна в Україні, яку Російська Федерація розпочала 2022-го, може тривати роками, якщо продовжуватиметься в такому ж дусі.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC.

Павел наголосив, що російським військовим вдалось окупувати частину України. Втім, ціною великих жертв й втрат. За словами лідера Чехії, це “дуже-дуже висока ціна за захоплення земель”.

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"Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", - додав він.

Саме тому, каже президент Чехії, дуже важливо підтримувати Україну. Разом з тим важливо чинити максимальний тиск проти Росії та демонструвати, що “рішення можна знайти лише за столом переговорів, а не на полі бою”.

“Очевидно, якщо Росія бачить хоч якийсь прогрес, хоч якийсь успіх на полі бою, вона не вважатиме себе змушеною вести переговори. Вони (росіяни - Ред.) вважають, що за допомогою бойових дій можуть досягти набагато більшого, ніж шляхом переговорів”, - наголосив Павел.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко вважає, що війна в Україні триватиме щонайменше до середини 2026 року. Єдиний спосіб закінчити війну — перемир’я. Він зазначив, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з диктатором Росії Володимиром Путіним засвідчила — очільник Кремля не збирається припиняти війну.

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Зауважимо, експерти кажуть, що війна в Україні може тривати до 2030 року. Цей невтішний прогноз все частіше звучить від військових, які аналізують реальну ситуацію на фронті та оцінюють допомогу від союзників. Навіть українські демографи розглядають цю дату у своїх прогнозах.

Дата публікації 23:35, 20.06.25 Кількість переглядів 280 Чого Україні очікувати від ворогів та партнерів? Клімкін, Чаленко, Пендзин