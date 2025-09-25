У Європі зробили заяву про збиття російських літаків у небі над країнами НАТО

Урсула фон дер Ляєн. / © Associated Press

Не можна виключати можливість збиття російських літаків, які безвідповідально залітають до повітряного простору країн Європи.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю CNN.

"Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, якщо є вторгнення до нашого повітряного простору, тоді – звісно ж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі", - висловилася політикиня.

З її слів, "Росія тестує нас на всіх фронтах”. Вона наголосила, що Москва вже багато років веде гібридну війну, яка “спрямована проти демократій Євросоюзу та інших країн”.

“Тому ми даємо відсіч на всіх напрямках", - сказала фон дер Ляєн.

Що відомо

Цієї ночі у Данії закрили аеропорт через дрони. Цього разу призупиняло роботу летовище міста Ольборг, що на півночі країни.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії і перебували там 12 хвилин. В Міністерстві оборони Росії традиційно заперечили це.

Зауважимо, ввечері 22 вересня аеропорт данського Копенгагена призупинив роботу через рух невідомих дронів. БпЛА зупинили злети та посадки майже на чотири години. Безпілотники не збивали. Поліція розпочала розслідування.

Тієї ж ночі аеропорт Осло також закривав свій повітряний простір через спостереження дрона у повітряному просторі. Всі рейси були перенаправлені до найближчого аеропорту. Летовище знову запрацювало через кілька годин.