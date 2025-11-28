У Єврораді розкрили, які пункти прибрали з плану США щодо України

Прапор ЄС. / © УНІАН

Сполучені Штати Америки та Україна прибрали з мирного плану все, що стосується Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта в коментарі Handelsblatt.

З його слів, Штати пообіцяли, що у переговорах з Росією про мир в Україні не обговорюватимуть питання щодо ЄС або НАТО без залучення європейців.

"Сполучені Штати та українці розробили новий робочий документ. У цьому новому плані вилучено всі пункти, що стосуються Європейського Союзу. Все, що стосується НАТО, також вилучено",- розповів європосадовець.

Щодо питання можливого передавання територій України Росії Кошта наголосив, якщо міжнародне співтовариство дозволить великій країні силою змінити кордони та територію іншої держави, то це буде «дуже небезпечним прецедентом для світу».

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США і країн Європи, де обговорювали 28-пунктний план припинення війни. У Вашингтоні повідомили, що у результаті обговорень "сторони розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду".

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів дещо змінилося у попередньому "мирному плані". З його слів, наразі фінальний документ, який стане основою можливого мирного процесу, суттєво доопрацьовано.

Тим часом у Москві повідомили, що отримали "параметри" мирного плану з Женеви. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "нюанси" навколо "міжнародного визнання рішень щодо українського врегулювання" буде визначено під час переговорів.