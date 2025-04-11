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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Євросоюзі досі немає спільної думки щодо миротворчої місії в Україні

Каллас не впевнена, чи слід використовувати будь-які очолювані Європою сили в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кая Каллас

Очільниця зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас / © Associated Press

Європейський союз досі не сформував спільної думки щодо того, як повинна працювати миротворча місія в Україні після припинення бойових дій.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph з посиланням на заяву очільниці зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Каю Каллас, яку вона зробила журналістам у п’ятницю, 11 квітня, у Брюсселі.

«У різних держав-членів різні думки, і обговорення все ще тривають», — пояснила вона.

Каллас додала, що не впевнена, чи слід використовувати будь-які очолювані Європою сили в Україні для підтримки миру, моніторингу будь-якого припинення вогню або ведення бойових дій на землі.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі охарактеризував плани франко-британської коаліції, які обговорювалися напередодні, «реальними» і «досить просунутими».

Нагадаємо, у четвер, 10 квітня, міністри оборони країн із так званої «коаліції охочих» зустрілися для обговорення миротворчої місії в Україні.

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