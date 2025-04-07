У Євросоюзі назвали умову для послаблення своїх санкції проти Росії

Санкції ЄС проти Росії / © ТСН.ua

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Європейський Союз сприймає санкції проти Росії як важливий важіль тиску. Послаблення санкцій можливе лише для досягнення міцного миру між Москвою та Києвом.

Про це це головний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліван заявив у інтерв’ю Bloomberg TV.

О’Салліван прокоментував російські вимоги про скасування санкцій для початку перемир’я з Україною в Чорному морі. Посадовець наголосив, що питання послаблення обмежень ще не обговорювалося зі США.

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«Європейський Союз вважає, що це дуже важливий інструмент впливу у будь-яких переговорах з Росією, і його слід використовувати, але обережно, поступово і лише в контексті досягнення тривалого та сталого миру», — сказав головний представник ЄС із санкцій.

Нагадаємо, наприкінці березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але тільки обмін на зняття санкцій, запроваджених з боку ЄС.