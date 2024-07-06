У Євросоюзі пояснили, навіщо Кремль виступає з так званими "мирними пропозиціями"

Всі так звані "мирні пропозиції" Кремля спрямовані лише на те, щоб легітимізувати своє незаконне вторгнення до України, порушуючі всі міжнародні норми.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Нещодавні оманливі так звані "мирні пропозиції" Кремля є лише спробою легітимізувати незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підірвати мирні зусилля відповідно до Статуту ООН, ігноруючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.

Разом з тим у Євросоюзу привітали результати Саміту миру щодо України, який відбувся у Швейцарії, та наголосили, що саме Київ визначатиме умови для початку переговорів.

"ЄС та його держави-члени прагнутимуть всеосяжного, справедливого та тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права, включаючи принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету, відповідно до ключових принципів та цілей Формули миру для України. Саме Україна визначатиме умови для переговорів", - заявили в ЄС.

Крім того, у Євросоюзі заявили, що забезпечення відповідальності за всі злочини, скоєні у ході російської агресії, "залишається першочерговим завданням для досягнення справедливого і тривалого миру, на який заслуговує Україна". "Не може бути безкарності для жодного виконавця та співучасника злочинів Росії – навіть у найвищих ешелонах влади", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів, чи запросять Путіна на наступний Саміт миру щодо України.

Крім того, ми раніше інформували, що Ердоган запропонував Путіну погодитися на "справедливий мир".

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