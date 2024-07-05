У Євросоюзі різко відреагували на черговий візит Орбана до Путіна

У Євросоюзу не схвалили так звану "мирну місію" угорського прем'єра Орбана в Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Путіна після його поїздки до України.

Про це вона написала у своєму Х (Twitter).

"Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - написала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Росії у п'ятницю, 5 липня. У Москві він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Цей візит відбувся всього за кілька днів після приїзду Орбана до Києва. За інформацією видання Financial Times Орбан нібито хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".

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