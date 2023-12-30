У Євросоюзі ще не всі усвідомлюють, яку загрозу несе російський режим — експерт

Першими країнами, на які може напасти Росія, стануть Польща, Молдова та Фінляндія.

Не всі країни Євросоюзу усвідомлюють загрозу, яку становить російський режим для безпеки на континенті.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ озвучив засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Ризики існують, на жаль. І найближчі країни до Російської Федерації це розуміють краще за інших. І, загалом, робляться дії. Однак Європа звикла жити сито та спокійно, ставитися до таких подій пацифістськи. І вихід із цієї ситуації відбувається не так швидко, як нам хотілося б", - зазначив Романенко.

Він нагадав, що раніше країни Євросоюзу обіцяли надати Україні 1 мільйон снарядів, але до кінця поточного року передали лише 300 тисяч з цієї кількості.

"Були зроблені висновки про те, що треба підвищувати безпеку, розвивати потенціал військово-промислового комплексу. Але порівняйте цифри: 1 млн і 300 тис., тобто втричі менше. А чому це сталося? Тому що гроші, які виділялися на це, зосередили лише на підприємствах у Європі. Для того, щоб самим мати доходи від цих дій на війні. А можливості розмістити у світі ці виробництва та виконати своєчасне замовлення були. Ось і приклад, який каже, наскільки вони є активними", — сказав експерт.

Разом з тим Романенко заявив, що є і є позитивні зміни, однак це відбувається досить повільно.

"Європа ще не вийшла зі стану доброти та умиротворення стосовно країни-агресора та Путіна як її керівника. І тут до кінця року дуже хотілося б побажати рішуче переосмислити цю ситуацію і стати більш дієвими позиціями, пов'язаними з розвитком безпеки як своїх держав, так і підтримки України", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що верховний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель закликав мобілізуватися для допомоги Україні у війні з агресоркою Росією, аби не дозволити Москві перемогти.

Крім того, ми раніше інформували, що європейські експерти оцінили шанси ЗСУ у 2024 році витіснити ворога з півдня України.

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