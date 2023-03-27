У Заходу немає плану, як закінчити війну в Україні – WSJ про ймовірні сценарії розвитку подій

На Заході сподіваються, що перевага Києава на полі бою підштовхне Путіна до мирних переговорів, проте впевненості у цьому нема.

Західні лідери починають чіткіше уявляти, як закінчити війну в Україні, проте їм бракує плану, як це зробити.

Про це йдеться в статті Wall Street Journal.

У Вашингтоні та європейських столицях сподіваються, що український контрнаступ — посилений західними танками та іншою свіжою зброєю — проб’є діру в контролі Росії над українською територією цієї весни.

На Заході сподіваються, що перевага Києава на полі бою підштовхне Путіна до мирних переговорів, де Кремль поступиться принаймні територією, яку він зайняв після вторгнення в лютому 2022 року.

Тоді Україна може вільно закріплювати своє майбутнє на Заході, а переможений і принижений Путін може зіткнутися з гнівом власного народу", – припустили у виданні.

Вийна на виснаження

На думку WSJ, вірогідною є і війна на виснаження, яка триватиме до тих пір, поки одна сторона не зазнає поразки або виснажиться настільки, що припинить її.

Багато дипломатів на умовах анонімності визнають, що такий результат буде вимірюватися роками, а не місяцями.

Навіть немає чіткого консенсусу щодо того, що робити з Путіним, якщо Україна переможе.

Існує широка згода з тим, що Україні слід надати засоби для стримування майбутнього російського вторгнення, або в рамках НАТО, або в рамках якогось договору з Альянсом.

Але президент Франції Еммануель Макрон і деякі союзники заявили, що остерігаються принижувати Росію і хочуть, щоб Захід запропонував Україні гарантії безпеки, з якими Росія зможе жити. Інші натомість хочуть, щоб російська армія остаточно ослабла.

Фото: Associated Press

За інформацією видання, Макрон відкинув ідею про зміну режиму в Москві та відверто сумнівається у здатності України досягти повної перемоги на полі бою. Він закликав Україну розпочати переговори з Кремлем цього року після того, як вона отримає очікувані здобутки від контрнаступу.

Російський диктатор, який має великий резерв військ, вважає, що він може перечекати рішучість Заходу, тож навіщо вести переговори.

"Путін, швидше за все, розраховує, що час працює на його користь. І що продовження війни, в тому числі з можливими паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки", - сказала Авріл Гейнс, директорка національної розвідки США.

Перспектива можливих змін у США 2024 року також може підбадьорити Путіна, який вважає, що президент-республіканець запропонував би меншу підтримку Києву.

Санкції

Тим часом санкції під керівництвом США підривають економічну основу Росії . Але російська економіка досі не зазнала краху, як багато хто прогнозував, частково через підтримку Китаю та продовження закупівлі нафти Індії та інших країнах.

Підтримка , яку нещодавно отримав Путін під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна , ймовірно, збільшила його сподівання щодо війни на виснаження, кажуть західні дипломати

"США ніколи не дозволять Україні впасти. Ось як я сприймаю візит президента Байдена до Києва", – сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Мене більше турбують мої західноєвропейські партнери та друзі, тому що вони менш терплячі".

Києву доведеться йти на поступки?

За словами західних дипломатів, навіть якщо українські сили будуть добре озброєні, навряд чи здобудуть настільки вирішальну перевагу на полі бою, якщо Київ вимагатиме повернення всієї окупованої території.

"Боротьба за контрольований Росією Донбас, де сильніше закріплені сили Москви, ймовірно, буде набагато складнішою. Недавнє кровопролиття над містом Бахмут, де кожна сторона зазнала великих втрат за невеликі територіальні здобутки, здається більш типовим для майбутнього війни", - йдеться у статті.

Фото: Associated Press

Союзники України могли б зробити більше, щоб схилити терези на користь Києва. Але надання видів зброї, які могли б цього досягти, було джерелом розбіжностей.

Велика Британія та Польща були в авангарді наполягання на більш потужному озброєнні. Сполучені Штати, побоюючись, що "ядерний" Путін розцінить будь-який крок як ескалацію, були більш обережними. Вашингтон відмовився надсилати армійські тактичні ракетні системи великої дальності MGM-140, або ATACMS. Навіть удосконалені ракетні установки Himars, надіслані США, були модифіковані, тому їх дальність стрільби була обмежена.

Один високопоставлений європейський дипломат сказав, що хоча серед союзників ведуться певні дискусії щодо того, що може означати перемога чи поразка для України, жодної серйозної дипломатичної ініціативи в майбутньому немає.

Фактор Тайваня

Західні союзники вважають свій нинішній курс, хоч і невизначеним, єдиним прийнятним варіантом, оскільки в тіні України ховаються прагнення Китаю захопити Тайвань.

За даними американської розвідки, Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою протягом наступних кількох років. Західні дипломати вважають, що йому потрібна висока впевненість у своїх шансах на успіх, щоб рухатися вперед. США та їхні союзники бачать свою роль у тому, щоб озброїти Тайвань і підготувати власні війська, щоб посіяти достатньо сумнівів, щоб стримати Сі.

Як і Путін, Сі Цзіньпін вважає глобальну фінансову кризу та хаотичний вихід США з Афганістану ознаками того, що Америка занепадає. Союзники вважають, що якщо рішучість Заходу щодо України ослабне, це дасть Сі потенційно катастрофічний сигнал, що він правий.

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