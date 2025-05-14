У Заходу "не вистачило сміливості", щоб допомогти Україні виграти: Джонсон зізнався, чого боїться

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон / © Associated Press

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Західні політики епохи попереднього президента США Джо Байдена «забракло сміливості» повністю підтримати Україну. У перші три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід лише намагався не дати українцям програти, але нічого не зробив, щоб допомогти їм виграти війну.

Таку думку висловив колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв’ю виданню POLITICO на Копенгагенському саміті демократії у вівторок, 13 травня.

За словами Джонсона, нинішній президент США Дональд Трамп вже заслуговує на похвалу за постачання летальної допомоги Україні під час свого першого терміну 2018 року.

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«З усіма скаргами, які у нас можуть бути зараз щодо позиції Трампа, я просто помічаю дві речі: по-перше, за Байдена, що б ви не говорили про те, що робив Захід, ми просто намагалися не дати українцям програти. Але в нас ніколи не вистачало сміливості дати їм те, чого вони потребували насправді. Друге, що я завжди наголошував, це те, що насправді саме Трамп у 2018 році дав їм ракети Javelin. Цим він порушив табу на надання українцям летальної зброї, чого демократи не зробили», — сказав експрем’єр.

За кілька місяців своєї другої каденції Трамп встиг перевернути європейську військову політику, скоротити допомогу Україні, поставити під сумнів зобов’язання США перед НАТО щодо колективного захисту членів альянсу та продемонстрував бажання зблизитися з Росією та Путіним. Але попри все це Джонсон упевнений, що США за Трампа не дозволять Росії знищити Україну.

«Я турбуюся, але не думаю, що інстинкт Дональда Трампа підкаже, що Україну буде розчавлено. І я не думаю, що він має політичний простір, щоб дозволити цьому статися», — підкреслив він.

При цьому Джонсон, який активно лобіював збереження республіканцями США курсу на підтримку України і наполягав на тому, що європейські страхи щодо приходу до влади Трампа перебільшені, додав, що Трамп, попри всю критику на його адресу, справді зможе досягти миру в Україні за допомогою сили.

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На його думку, зараз настав «надзвичайно важливий момент» у переговорному процесі, тому що Україна «загнана в кут». Їй пропонують «жахливі» умови — відмову від вступу до НАТО та згоду на територіальні поступки.

«Досі на росіян не чинився реальний тиск, і це бачать усі. Я сподіваюся, що зараз у Вашингтоні нарешті усвідомлюють, що Путін не хоче миру», — зазначив Джонсон.

Колишній прем’єр-міністр Великобританії також упевнений, що закінчувати війну на умовах Путіна є дуже небезпечним.

«Я боюся, що люди скажуть: припинимо вбивства і зупинимося на цьому, і президент Трамп зможе сказати собі, що це успіх. Але, звісно, це буде повна, тотальна катастрофа, бо у Путіна залишаться можливості для дестабілізації України. І, звісно, він зможе розпочати ще одне вторгнення. Я насправді дуже хвилююся про це», — наголосив Борис Джонсон.

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Нагадаємо, Трамп анонсував «хороші новини» про війну РФ проти України після зустрічі у Катарі. Він натякнув на можливий прорив у очікуваних завтра переговорах у Стамбулі.