У заступника голови АРМА стріляли зі зброї - він у лікарні з пораненням

Інцидент стався біля будинку, де проживає посадовець.

Невідомі здійснили кілька пострілів у бік заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимира Павленка.

Інцидент стався вранці 2 червня біля будинку Павленка, повідомило ввечері 4 червня АРМА.

"За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, внаслідок чого Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі посадовець перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає. АРМА сподівається на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників. Колектив агентства бажає Володимиру якомога швидшого одужання та повернення до роботи", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще в лютому в АРМА заявили, що на його співробітників здійснюється тиск. Зокрема, йшлося про те, що хтось розбив вікна в автомобілі, облив кров’ під’їзд, де мешкає керівництво агентства. В АРМА певні, що всім цим стоять особи, чиї активи були заарештовані в рамках кримінальних проваджень та передані в управління АРМА.

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