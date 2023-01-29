У затяжній війні може виграти Росія: у WSJ пояснили, чому Захід різко збільшив допомогу Україні

На Заході побоюються, що Кремль може отримати перевагу у тривалій війні на виснаження.

На Заході зрозуміли, що у затяжній війні перевагу може отримати Росія, тому різко збільшили військову допомогу Україні.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Також читайте Шольц виступив проти передавання Україні винищувачів: як обґрунтовує

"Це контрастує з настроями, які були широко поширені минулої весни, коли російські війська відступали з Києва. Оскільки початковий військовий план російського президента Володимира Путіна зазнав невдачі, західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більша ймовірність того, що Україна переможе", – зауважують журналісти.

За їхніми словами, зараз офіційні особи в деяких столицях побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати своїх людей на фронт, може отримати перевагу у тривалій війні на виснаження.

Тому на Заході вирішили дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти нам змінити динаміку війни.

Є ще один фактор. Наразі громадська думка в Європі та США залишається непохитною у підтримці військової та фінансової допомоги Україні. Але Путін сподівається, що така підтримка не триватиме через роки війни та після зміни влади у США та інших країнах.

Також деякі офіційні особи на Заході занепокоєні, наскільки реалістичною є головна мета, сформульована прихильниками посилення військової підтримки України — досягнення швидшого припинення війни.

Раніше у NYT пояснили, чому Путін призначив командувачем окупаційного угруповання військ РФ в Україні Герасимова замість Суровікіна. Також у The New York Times проаналізували, чи вистачить Україні західних танків і коли вони опиняться на фронті.

Читайте також: