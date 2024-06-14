У Зеленського анонсували другий Саміт миру і назвали умову для участі РФ

Друга така зустріч відбудеться "з результатами розробленої дорожньої карти, яким чином говорити про мир в Україні".

Україна вже планує другий Саміт миру, який буде проведений за результатами першого. Можливі певні формати участі й Росії в такій зустрічі.

Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив у ефірі телемарафону.

Жовква ствердно відповів на запитання про те, чи плануються ще Саміти миру.

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"Безумовно, ми говоримо про те, що цей саміт – інавгураційний. А на другому саміті, який ми вже плануємо, ми говоримо з країнами", – повідомив заступник голови ОП.

Він додав, що певна кількість країн вже висловили бажання прийняти такий саміт у себе.

"На цьому Саміті миру ми будемо говорити вже з результатами першого саміту і з результатами розробленої дорожньої карти, яким чином говорити про мир в Україні. Україна буде зі своїми партнерами говорити про це", – уточнив Жовква.

"Ми можемо говорити про те, що якщо країни, які поділяють спільний план, вироблений Україною і союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і країна-агресор буде не диктувати свої умови, як це було завжди, а слухати світове співтовариство, можемо говорити також і про певні формати її (РФ – ред.) участі", – розповів заступник керівника президентського офісу.

До слова, за даними ЗМІ, у висновках першого Саміту миру може йтися про те, що до майбутніх мирних переговорів після досягнення домовленостей щодо ядерної та продовольчої безпеки, повернення військовополонених і викрадених дітей мають бути залучені "представники всіх сторін" – йдеться про Росію.

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