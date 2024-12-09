У Зеленського готують зустріч групи країн: говоритимуть про завершення війни

Україна планує у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції".

Україна наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

За словами Никифорова, наразі українська сторона збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників ще формується.

"Але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", – каже речник глави держави.

Никифоров уточнив, що Київ планує у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Нагадаємо, що пропозицію створити Контактну групу з чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни в Україні висловив лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц під час візиту до Києва.

Зеленський у відповідь повідомив, що Україна вже займається організацією такої групи.

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