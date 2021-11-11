У Зеленського і Ахметова зіпсувалися відносини після закону про олігархів — ЗМІ

У Зеленського і Ахметова зіпсувалися відносини після закону про олігархів — ЗМІ

Тим часом в кулуарах почали з’являтися чутки про можливі санкції проти Ахметова.

Відносини між президентом Володимиром Зеленським та найбагатшою людиною України Ринатом Ахметовим зіпсувалися через звільнення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та ухвалення закону про олігархів.

Про це інформує "Українська правда".

"Усе почалось, коли стали просувати закон про олігархів. Ми попереджали, що це дуже погана ідея. Потім додалось ще звільнення Разумкова. Що він поганого зробив? Він був на своєму місці", — розповів один з членів команди Ахметова у розмові з журналістом УП.

Також Ахметову не подобається манера спілкування представників Офісу президента і "Слуги народу".

Своєю чергою, в Офісі президента не задоволені зміною риторики на ефірах каналів, наближених до Ахметова, зокрема останні виступи Арсена Авакова і Петра Порошенка з критикою на адресу Зеленського і Банкової.

За інформацією видання, в кулуарах почали з’являтися чутки про можливі санкції проти Ахметова чи націоналізацію частини його активів.

В Ахметова кажуть, що введення санкцій не хотіли б, але готові до такого повороту подій.

"Ну, введуть санкції — то будемо жити під санкціями. Але ми до останнього шукатимемо шляхи для порозуміння. Проте підкорятись, прогинатись під когось ми не будемо", — заявив журналістам соратник Ахметова.

Нагадаємо, що Зеленський у відеозверненні "передав привіт" Порошенкові.

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