У Зеленського назвали головне завдання Кремля на сьогодні

Подоляк заявив, що російській політичній верхівці треба готуватися до переговорів зі спеціальним прокурором про можливість покращення умов утримання під вартою.

Головне завдання Кремля на сьогодні – випросити переговори, припинення вогню, щоб отримати оперативну паузу для відновлення військ та гарантію відсутності контрнаступів ЗСУ.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Мережі.

"Русская болезнь". "Якщо Росія програє, Гаага чекатиме навіть двірника за кремлівською стіною" – голос "Симоньян"… "Якщо ми програємо, на кону буде не лише існування Росії, але й наш особистий добробут" – мантра "Скабєєва"… "Наше завдання – зберегти країну. Вони не просто витруть об нас ноги, а розірвуть на частини – рингтон "Медведєв"…" – нагадав останні заяви пропагандистів Подоляк.

Він назвав це "еволюцією класичного російського понторізства". Радник голови ОП звернув увагу, що лише дев’ять місяців минуло від заяв РФ на зразок "не дражніть російського ведмедя" та "демонтажу України як держави" до "хоча б просто уникнути трибуналу".

"Той, хто вчора хотів "зламати" українців перебоями зі світлом, насправді вже давно поплив сам. Навіть російська пропаганда розуміє: можна випустити в повітря сотню ракет за сто мільйонів доларів, щоб залишити якесь місто без світла на кілька днів. Але це ніяк не вплине на перебіг війни та неминучість російської поразки", – йдеться в заяві Подоляка.

Тож, за його словами, головне завдання для Кремля сьогодні одне: під будь-яким соусом, але випросити, вимолити та виклянчити "переговори", а з ними – "припинення вогню".

"Тобто отримати оперативну паузу для відновлення, фіксацію присутності на окупованих територіях, гарантію відсутності контрнаступів і, головне – юридичної відповідальності за масові воєнні злочини…" – розтлумачив мету Кремля радник голови ОП.

"Мушу засмутити всіх занепокоєних, які тимчасово засіли в московських ресторанах. Єдині переговори, до яких варто готуватися російській політичній верхівці, – переговори зі спеціальним прокурором про можливість покращення умов утримання під вартою в обмін на сприяння слідству та свідчення проти соратників. Скоро", – анонсував Подоляк.

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність до діалогу з Києвом та навіть контактів із західними країнами, бо нібито це може схилити Україну сісти за стіл переговорів. Пєсков також відкрито заявив про те, що ракетні атаки по Україні мають на меті примусити її до перемовин.

На думку Подоляка, всі заяви РФ треба пропускати через "сито правди". Тоді стане зрозуміло, що під "переговорами" Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого.

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