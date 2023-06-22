У Зеленського назвали мету удару по Чонгарському мосту

Мета удару ЗСУ по Чонгарському мосту – знищення логістичного забезпечення окупантів озброєнням і військовою технікою.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "24 канал".

Подоляк зазначив, що удар по Чонгарському мосту мав конкретний військовий сенс. За його словами, Силам оборони України треба роз'єднувати постачання для росіян із півночі та півдня і робити це по всій лінії фронту.

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"Підриви мостів, інфраструктури забезпечення, транспортної інфраструктури є абсолютно конкретним військовим сенсом як таким. Наші хлопці це нині відпрацьовують", – сказав радник голови ОП.

Він пояснив, що одна із ключових частин наступальних операцій України – це знищення логістичного забезпечення ворога. Необхідно знищити всі підвезення російським військам на будь-якому напрямку. А ключовим напрямком є окупований Крим, де ворог розмістив понад 200 складів тактичного та стратегічного рівня.

"Нам безпосередньо треба знищити можливість використовувати ці склади для оперативного постачання тих чи інших ресурсів для продовження оборонних операцій російського окупаційного угруповання", – додав Подоляк.

Удар по Чонгарському мосту – новини

Українські війська в ніч проти 22 червня завдали ударів по Чонгарському мосту, що з’єднує окупований Крим із Херсонською областю. Російські колаборанти заявили про удар нібито ракетами Storm Shadow. Внаслідок атаки пошкоджене полотно автомобільного мосту (там кілька дірок) і є влучання по залізничному мосту поряд.

В українській розвідці фактично підтвердили удари по мосту з боку ЗСУ, сказавши, що відбувається планомірна робота сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення. У ГУР також запевнили, що "далі буде".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що удари по Чонгарському мосту – лише прелюдія перед значно серйознішим дійством. Так, колосальне російське угруповання може опинитися зачиненим на півдні, втративши шляхи відходу до Криму.

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