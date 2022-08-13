У Зеленського назвали п'ять кроків, які допоможуть перемогти Росію, зруйнувати її економіку і армію

Майже шість місяців приває повномасштабна війна, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України.

Перемогти у цій війні Україні Україні допоможуть п'ять кроків. У цьому переконаний керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, Україні допоможуть п'ять кроків:

визнання Росії державою-спонсоркою тероризму;

візовий бан для росіян;

обмеження ціни на нафту;

газове ембарго;

постачання Україні зброї.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їхнього бажання воювати і шантажувати західний світ", - наголосив представник українського президента.

Нагадаємо,р осійський диктатор Володимир Путін може піти на мирні переговори з Україною приблизно в листопаді 2022 року. Це може відбутися у разі здобуття українськими військами стратегічної переваги у Херсонській області. Якщо Путін хоче зберегти хоча б якийсь вплив на НАТО, йому доведеться домовлятися як із Заходом, так і з Україною, вважає британський експерт з питань України Тімоті Еш.

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