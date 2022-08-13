Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Зеленського назвали п'ять кроків, які допоможуть перемогти Росію, зруйнувати її економіку і армію

Дата публікації
Перегляди
2900
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Зеленського назвали п'ять кроків, які допоможуть перемогти Росію, зруйнувати її економіку і армію

Фото: Офіс президента України

Майже шість місяців приває повномасштабна війна, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України. 

Перемогти у цій війні Україні Україні допоможуть п'ять кроків. У цьому переконаний керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, Україні допоможуть п'ять кроків:

  • визнання Росії державою-спонсоркою тероризму;
  • візовий бан для росіян;
  • обмеження ціни на нафту;
  • газове ембарго;
  • постачання Україні зброї.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їхнього бажання воювати і шантажувати західний світ", - наголосив представник українського президента. 

Нагадаємо,р осійський диктатор Володимир Путін може піти на мирні переговори з Україною приблизно в листопаді 2022 року. Це може відбутися у разі здобуття українськими військами стратегічної переваги у Херсонській області. Якщо Путін хоче зберегти хоча б якийсь вплив на НАТО, йому доведеться домовлятися як із Заходом, так і з Україною, вважає британський експерт з питань України Тімоті Еш.

Читайте також:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Потрібно заборонити виїзд усім росіянам за кордон

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Потрібно заборонити виїзд усім росіянам за кордон

Повʼязані теми:

Наступна публікація