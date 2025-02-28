У Зеленського назвали, що конкретно Україна хоче отримати в обмін на свої ресурси

Йдеться про озброєння, переоснащення армії та миротворців.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в обмін на свої корисні копалини держава хоче отримати реальні гарантії безпеки. Посадовець також перелічив їх.

Про це Подоляк розповів у інтерв’ю "24 каналу".

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна?

За словами радника голови ОП, держава прагне отримати такі гарантії безпеки в обмін на свої корисні копалини:

системи протиракетної оборони: потрібно від 15 до 25 систем з відповідною кількістю протиракет;

ракетні бази з відповідною кількістю ракет, розвідувальних даних, тобто цілей, які будуть закладені до ракет та одразу знищені на російській території;

переоснащення армії: насамперед має бути збільшення кількості особового складу; впроваджені новітні системи управління, системи злагодження тощо;

мілітарні виробництва: постачання зброї Україні вже сьогодні, допоки держава не вийде на певні обсяги виробництва озброєння.

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Подоляк зауважив, що є ще один компонент, який обговорюють європейські партнери України.

"Це миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або на відповідних частинах лінії фронту, або на інфраструктурних об'єктах. Але є ще додаткове навантаження – європейські миротворчі контингенти можливі на території України, якщо США гарантуватимуть їхню підтримку з повітря", – пояснив радник керівника президентського офісу.

Він додав, що до угоди зі США про мінеральні родовища мають бути внесені ті позиції, які стосуються конкретно можливостей чи зобов'язань Сполучених Штатів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у результаті підписання угоди про корисні копалини держава отримає подвійну вигоду.