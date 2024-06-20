У Зеленського назвали умову, за якої Росія буде на другому Саміті миру

Коли інші країни побачать, як Росія програє на полі бою, вони ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни.

Участь Росії в у другому Саміті миру не матиме сенсу, поки у Кремлі не переглянуть свою позицію щодо війни. Для цього потрібен економічний та дипломатичний тиск, а головне – тактичні поразки держави-агресорки на фронті.

Таку думку висловив в коментарі "24 каналу" радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Росія в екзальтації, тобто вона не усвідомлює всього, що вона робить. Вона це усвідомить тільки в момент програшу і після того, як почнуться процедури реабілітації через покаяння і росіяни платитимуть репарації. До цього моменту вони продовжуватимуть говорити про те, що мають право вбивати українців, нищити все, що стосується української державності", – зазначив він.

Водночас Подоляк переконаний, що особисто Володимир Путін в принципі не здатен переосмислити те, що він коїть.

Однак, на його думку, коли інші країни побачать, як Росія програє на полі бою, вони ж ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни.

"Важливим є дипломатичний тиск – пояснення того, що дії Росії суттєво шкодять національним інтересам різних країн у різних регіонах, тобто не тільки території України", – пояснив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на заяву голови Офісу президента України Андрія Єрмака повідомило, що Україна може запросити представника РФ на наступну зустріч із міжнародними партнерами для обговорення майбутніх мирних переговорів.

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