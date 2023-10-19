У Зеленського оцінили ймовірність переговорів із Путіним

Компроміси з президентом держави-агресорки легітимізують його воєнні злочини.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що не існує жодних можливостей для компромісів чи переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Подоляк нагадав, що, коментуючи передавання Україні американських далекобійних ракет ATACMS, господар Кремля відкрито назвав війну в Україні, для якої в РФ використовують евфемізм “спеціальна військова операція”, власне “війною”.

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За його словами, тим самим Путін публічно підтверджує, що Росія “масштабно вторглася на територію України з метою масових убивств, тотальних руйнувань, захоплення територій”.

“Цього достатньо, щоб усвідомити: немає жодних можливостей для “компромісів”, “переговорів”. Інакше це робить навмисні воєнні злочини легітимним і дієвим інструментом глобальної політики”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна начебто хоче переговорів про мир та домовленостей із країною-агресоркою.

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