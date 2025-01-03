У Зеленського озвучили, за якої умови НАТО має шанси перемогти Росію

Михайло Подоляк вважає, що якщо через п’ять років РФ збереже темпи мілітаризації і авторитарності, в Альянсу "немає жодного шансу" у війні з нею.

НАТО психологічно не готове до війни з Росією і єдина можливість перемогти країну-агресорку – зробити це за рахунок України. Потрібно, аби РФ програла Україні.

Таку думку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив інтерв’ю телеканалу FREEДОМ.

Посадовець зазначив, що попри наявність зброї у країн НАТО, Альянс не готовий до її застосування у разі нападу Росії. У блоку проти Москви немає шансів.

"Нескінченна поява планів про те, що НАТО буде готове там протягом 3-5 років почати війну, бойові дії з РФ. Чи, вірніше, Росія буде готова атакувати країни НАТО. Що мене тут вражає більше за все – це насправді тотальна психологічна неготовність країн НАТО до війни як такої. Тобто у них досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. І відповідно, якщо там через 5 років Росія збереже ті темпи мілітаризації і авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", – висловився Подоляк.

Він додав, що не розуміє, чому члени Альянсу досі цього не усвідомлюють. Радник голови ОП переконаний, що країни блоку на воюватимуть з РФ.

"Вони не воюватимуть. Вони не готові психологічно ніяк і ніколи до війни з РФ. Росія це теж вже розуміє. Тому Росія поступово в цій війні підвищує ставки, поступово скасовує всі табу, правила, в тому числі і правила ведення воєн, і відповідно готує плацдарм", – зауважив посадовець.

Він також назвав умову, за якої НАТО має шанси перемогти Росію.

"Якщо (РФ – ред.) вона зараз не програє Україні, – це власне єдина можливість перемогти Росію – перемогти її за рахунок України. Тобто Україна це може зробити. Але тоді країнам НАТО треба готуватися до дуже важких наслідків", – наголосив Подоляк.

До слова, експерти побоюються, що Росія може скористатися потенційною паузою в бойових діях в Україні для нападу на Естонію, щоб змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь.

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