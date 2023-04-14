У Зеленського попередили світ про наслідки неправильної фіналізації війни: "Терактів не уникнути"

Подоляк наголосив, що шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк попередив світову спільноту про негативні наслідки неправильного завершення війни з Росією.

Про це посадовець написав у Мережі.

"Давайте відверто… Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки у протистоянні з російською диктатурою. Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України", – наголосив Подоляк.

"Інакше війни, терактів по всьому світу та операцій російських спецслужб не уникнути", – застеріг радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Подоляк заявив, що спецтрибунал щодо Росії є важливим елементом належного завершення війни, а також уроком для будь-якої диктатури у світі.

Зауважимо, у лютому очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов висловив переконання, що 2023 року Україна зможе звільнити всі окуповані території, водночас не виключив, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року може не означати закінчення війни. В такому разі доведеться постійно оборонятися.

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