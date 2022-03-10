У Зеленського пояснили, чим була важлива зустріч Кулеби та Лаврова

У Зеленського пояснили, чим була важлива зустріч Кулеби та Лаврова

Подоляк заявив, що України використовує всі комунікаційні канали.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що зустріч голови МЗС України Дмитра Кулеби з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим була вкрай важливою.

Про це йдеться у повідомленні Подоляка 10 березня.

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"Саміт міністрів Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова за посередництва турецької сторони вкрай важливий для того, щоб у вищого політичного керівництва РФ було сформоване більш об'єктивне та адекватне уявлення про стан справ в Україні та у світі", – пояснив радник голови ОП.

"Використовуємо всі комунікаційні канали", ­– зазначив він.

Саміт міністрів @DmytroKuleba і #Лаврова за посередництва турецької сторони вкрай важливий для того, щоб у вищого політичного керівництва РФ було сформоване більш об'єктивне та адекватне уявлення про стан справ. В та у світі. Використовуємо всі комунікаційні канали. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 10, 2022

Нагадаємо, Кулеба з Лавровим провели зустріч 10 березня в Анталії за посередництва голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу. За підсумками зустрічі український міністр вислови свої відчуття, що Росія не встановлюватиме перемир'я.

Кулеба також розповів, як Лавров нав'язував йому білоруські переговори і погрожував продовжувати війну.

ТСН.ua

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