У Зеленського пояснили, чому Трамп уникає жорстких заяв щодо Росії

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк переконаний, що нібито проросійською риторикою Дональд Трамп заманює російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомило в інтерв'ю 24 Каналу.

За словами Подоляка, Трамп має чітку стратегічну мету:

отримати майже монопольний доступ до російських ресурсів;

встановити практично монопольний контроль над ними та зовнішньою політикою РФ у потрібний момент;

остаточно принизити Росію.

"Це його прагматичний підхід, бо Трамп вважає, що це дасть йому трильйони доларів прямої прибутковості. Він хоче домінувати, хоче зробити те, що Сполучені Штати давно хотіли, але вагались, тому що це глобальний політичний процес – хоче повністю взяти Росію під васальний контроль за мінімальну суму", — підкреслив радник голови ОП.

Він вважає, що Трамп наразі уникає жорстких заяв щодо Росії, оскільки розглядає перспективу впливу на її ресурси. У зв’язку з цим Сполучені Штати обирають стриманий підхід у своїх коментарях щодо РФ.

"Трамп тримає відкритим для Росії "вікно можливостей" на певний час, щоб заманити їх у пастку, отримати те, що хоче отримати, а після того ультимативно щось вимагати. Саме тому Трамп не хоче через жорсткі заяви щодо Росії це "вікно" закрити", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомили, що Путін не готовий до чесних переговорів, а також не збирається йти на територіальні поступки.

Читайте також: