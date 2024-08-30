У Зеленського пояснили, як примусити Росію до миру: є три складники

Примус Росії до миру може базуватися на трьох речах. Москва має бачити, що з нею не хочуть спілкуватись, що вона має фінансові обмеження, поразки по полю бою, війну на власній території і не має друзів.

Таку думку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив в інтерв'ю "24 каналу".

Подоляк описав, як примусити Росію до миру.

"Примус Росії до миру може базуватись на трьох речах. Світ має перестати торгувати з Росією. Просто перестаньте. Принаймні, запровадьте набагато жорсткіші санкції; запровадьте вторинні санкції проти країн, які є нейтральними й сьогодні заробляють на Росії. Перестаньте передавати технології в обхід санкцій", – висловився радник голови ОП.

Він додав, що ключовим є те, аби інші країни нарешті прибрали з російського ринку свої компанії.

За словами Подоляка інструментом примусу є те, коли "олігархи в оточенні Путіна, коли його безпосередні доходи суттєво падатимуть, коли вони не зможуть реалізуватись взагалі, і коли вони будуть обмежені у можливості пересувати свій капітал кудись". Це дуже вплине на внутрішньоелітні конфлікти в РФ. А дефіцит грошей в федеральному бюджеті пришвидшуватиме соціальний розрив у країні.

"Люди бачитимуть, по-перше, війну на своїй території, а по-друге, що в кишенях нічого немає і що єдиний спосіб заробити – це підписати контракт на мільйон федеральних рублів. (…) Це єдиний спосіб отримати гроші, але ці гроші будуть на виплати, як заведено в Росії – після смерті твоїм онукам. Це все впливатиме на соціальні стосунки. Отже: внутрішній елітний конфлікт, соціальний конфлікт – і це примус. Шляхом економіки, шляхом правильно побудованого економічного тиску, якого сьогодні немає", – пояснив радник голови ОП.

Другим складником примусу Росії до миру він назвав Курську операцію. Вона продемонструвала, що за відсутності дефіциту Україна проводить набагато більше ефективних контрдій і набагато більше знищує ворожої техніки.

Подоляк зазначив, що політично та ідеологічно видно, що Росія може і хоче воювати у світі. Але на своїй території країна-агресорка не має "червоних ліній". Тепер їй стало зрозуміло, скільки потрібно ресурсу, "щоб все це масштабувати".

"Щойно починається масштабування, з'являються дуже панічні настрої, розумієте, скільки людей починає втікати з лінії фронту? Усі вони повертаються до Росії і ставлять певні питання. І це все, знову ж таки, додається до соціальних конфліктів, які вже спровоковані", – вказав радник керівника ОП.

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Щодо третього інструменту впливу на РФ, то Подоляк звернув увагу на Китай, Індію, Бразилію та інші країни Глобального Півдня. Він зазначив, що ці держави зацікавлені у співпраці не тільки з Росією для отримання дешевих енергоносіїв. Вони набагато більше зацікавлені у співпраці з високотехнологічними ринками ЄС та Північної Америки, щоб отримувати технології, підвищувати якість життя, мати доступ до глобальних фінансових ринків.

"Це і є підставами для активної дипломатичної комунікації. Не якоїсь там обережної, мовляв, чи будете ви підтримувати Росію, чи ні. Мають обговорюватися інші питання. Чи хочете ви підвищувати рівень життя у своїх країнах? Чи хочете ви мати доступ до проривних технологій? Чи хочете мати доступ до вільного переміщення капіталу? Це об'ємні дискусії", – розповів радник голови ОП.

На його думку, країни Глобального Півдня дали б позитивні відповіді на ці запитання, але хотіли б купити "ще трохи енергоносіїв у Росії". Подоляк вказав, що це можна було б дозволити за умови певних обмежень і з певними ціновими стелями.

"Взагалі ви можете все, що завгодно купити у Росії, але не можете туди нічого продати. Це також тиск на Росію. Це і є примус", – додав він.

"Коли Росія справді побачить, що тут з нею не хочуть спілкуватись, тут в неї обмеження з фінансів, тут поразки по полю бою, тут війна на власній території, а ключовий друг – це якийсь представник ХАМАС чи "Хезболли". Це ж зовсім інша конфігурація, правильно?" – звернув увагу радник голови ОП.

Нагадаємо, напередодні Подоляк назвав три причини, чому наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

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