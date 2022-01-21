У Зеленського пояснили заяву про ймовірну окупацію Харкова Росією

У Зеленського пояснили заяву про ймовірну окупацію Харкова Росією

За словами Сергія Никикфорова, президент навів приклад "гіпотетичного сценарію".

Речник президента України Сергій Никифоров пояснив заяву Володимира Зеленського про те, що Росія може окупувати Харків.

Про це інформує "НВ".

За словами Никикфорова, президент навів приклад "гіпотетичного сценарію".

"Я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", — сказав прессекретар.

Никифоров поскаржився, що "ті, хто це тиражують, не читали текст інтерв‘ю, а висмикують одну фразу".

Нагадаємо, в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.

Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського і закликав містян не панікувати.

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