Лавров під час візиту до Бразилії запевняв у "бажанні" припинити війну в Україні.

Якщо в Росії хочуть якнайшвидше закінчити війну в Україні, то командуванню треба просто віддати наказ про виведення військ з окупованих територій.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і мордуєте її сьогодні, а щоб це все зупинити, не треба їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська", - наголосив Подоляк.

Таким чином Подоляк прокоментував заяву Лаврова, який під час свого візиту до Бразилії, запевняв, що його країна нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні "конфлікту" в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ запросило президента Бразилії Лулу да Сілву до України, після його слів про те, що "Сполучені Штати Америки повинні припинити "заохочувати" війну в Україні та почати говорити про "мир".

Крім того, ми раніше інформували, що у США відреагували на таку заяву і наголосили, що Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні.

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