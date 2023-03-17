У Зеленського прокоментували ордер МКС на арешт Путіна: "Це початок кінця РФ"

Президент РФ може бути заарештований на території країн, які ратифікували Римський статут.

Ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду означає початок кінця РФ у нинішньому вигляді на світовій арені.

Так відповідне рішення прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Світ змінився… Тому МКС видав конкретний ордер на арешт… "стратега" Путіна? 1. Це конкретний сигнал RU елітам. Що з ними буде далі. І чому "як раніше" не буде… 2. Це початок кінця Рф у нинішньому вигляді на світовій арені. 3. Це безпосередня юридична процедура. Дочекайтесь…" – йдеться в заяві Подоляка у Мережі.

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Водночас керівник ОП Андрій Єрмак пояснив, що ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової означають, що обоє можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут.

"Хочу нагадати, що Україна системно співпрацює з МКС. Також працює Координаційна рада України з питань захисту та безпеки дітей, завданням якої є припинення насильницької передачі чи депортації дітей з України до рф та повернення і возз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права", – йдеться в заяві Єрмака.

Він зазначив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. А реальні цифри можуть бути кратно більшими.

Водночас повернути до України наразі вдалося 308 дітей.

Нагадаємо, 17 березня МКС у Гаазі видав ордер на арешт Путіна і Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей. Генпрокурор України Андрій Костін пояснив – тепер у Путіна статус підозрюваного і за межами РФ його мають заарештувати та передати до суду.

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