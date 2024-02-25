У Зеленського прокоментували можливе повернення Трампа у президентське крісло

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україні не варто боятися обрання Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Таку думку очільник ОП під час форуму "Україна. Рік 2024".

За його словами, за два роки війни з агресоркою Росією український народ довів, що не треба нічого боятися

"Не треба нічого боятися. Я думаю, що українці це довели під час цієї жахливої війни і доводять. І дали можливість не боятися всьому світові", - заявив він.

Прокоментував Єрмак і заяву Трампа, що в разі обрання його президентом США, він за 24 години завершить війну в Україні. Так, очільник Офісу президента каже: необхідно розуміти, що є риторика під час політичних перегонів, а є конкретні дії.

"Ми ніколи не втручалися, не будемо втручатися і нікому не дамо втручатися у внутрішні справи інших країн та у внутрішні справи України. Це є нашою принциповою позицією", - сказав він.

Єрмак наголосив, що дуже важливою є двопартійна підтримка в США України, а також підтримку серед пересічних американців.

Трамп і війна в Україні

Кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп після перемоги в Айові зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він каже, що в разі його приходу до влади у США він “дуже швидко” закінчить війну, бо “чудово ладнає з Путіним”.

Після цього президент України Володимир Зеленський запросив Трампа до Києва. З його слів, буде радий побачити його в Україні за тієї умови, якщо той зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.

Крім того, Зеленський заявив, що Трамп не може закінчити війну в України за 24 години - попри чисельні обіцянки. Він заявив, шо експрезидент США може приїхати на передову до України і пояснити, яким чином він збирається закінчувати війну.

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