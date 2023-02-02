У Зеленського прокоментували заяву Путіна про збереження Росії: "Реальність боляче наздоганяє"

Ще рік тому з боку РФ лунали погрози "за три дні взяти Київ".

Президент Росії Володимир Путін назвав головним завданням забезпечити збереження країни. Цю заяву прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Слова очільника Кремля поширили російські засоби масової пропаганди.

Путін переконаний, що озвучене ним завдання буде вирішене.

"Наше головне завдання – забезпечити збереження Росії, створити умови для її розвитку, для її зміцнення. Це завдання безумовно буде вирішено. Але одна зі складових робіт для досягнення цієї спільної мети ­– це відродження, збереження історичної пам'яті", – заявив Путін.

Коментуючи ці слова, Подоляк звернув увагу на те, як за рік війни проти України змінилася риторика російського президента – від "за три дні взяти Київ" до "забезпечити збереження Росії".

"Лютий 2022. Суб'єкт Путін оголошує воєнну "спец/операцію" та погрожує світу за "три дні взяти Київ"… Лютий 2023. Суб'єкт Путін обіцяє великі проблеми росіянам, тому що "наше головне завдання – забезпечити збереження Росії". Реальність завжди боляче наздоганяє", – написав радник голови ОП в Мережі.

Нагадаємо, напередодні Путін озвучив нове "пріоритетне завдання" війни проти України. Тепер він хоче уникнути обстрілів російської території.

На думку російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, у Путіна залишилося два-три місяці до того, як на фронт прибуде вся західна зброя і техніка, на якій зараз навчаються ЗСУ. Після цього політична кар’єра президента РФ закінчиться.

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