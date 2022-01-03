У Зеленського розповіли деталі телефонної розмови з Байденом

Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Байденом.
Ключовою темою телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Джо Байденом була ситуація на сході та на кордонах.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.
Зеленський висловив подяку за підтримку президентом США принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.
Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.
"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – заявив Володимир Зеленський.
Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.
Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.
Нагадаємо:
- Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України.
- Раніше російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
- Також президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо безпеки відбудуться у Женеві в січні.