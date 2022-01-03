У Зеленського розповіли деталі телефонної розмови з Байденом

У Зеленського розповіли деталі телефонної розмови з Байденом

Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Байденом.

Ключовою темою телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Джо Байденом була ситуація на сході та на кордонах.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Зеленський висловив подяку за підтримку президентом США принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

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Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – заявив Володимир Зеленський.

Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.

Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

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