У Зеленського розповіли, коли підпишуть договір зі США про рідкісноземельні метали

Радник ОП зазначив, що підписання цього договору ‒ "це питання найближчого часу".

Договір між Україною та США про спільний видобуток українських викопних ресурсів наразі узгоджується і може бути підписаний найближчим часом.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає FREEДОМ.

За його словами, договір зі США про корисні копалини має вирішити для України два головні завдання ‒ справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів і гарантії безпеки для України.

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"Президент Зеленський ставиться до підготовки такого документа в робочому форматі. Тобто його мають відпрацювати профільні міністерства, порахувати тактико-технічні параметри. Міністерство оборони, Офіс президента України мають оцінити, доопрацювати з погляду гарантій безпеки, які також будуть прописані в цьому документі. Я не бачу трагедії, що договір обговорюється, обговорюється досить ретельно на різних рівнях, створені робочі команди тощо", ‒ сказав Подоляк.

Радник ОП зазначив, що підписання цього договору ‒ "це питання найближчого часу".

"Почекаємо офіційного підписання, і тоді вже обговоримо деталі, які знаходяться всередині цього документа", ‒ підсумував він.

Раніше у ЗМІ повідомили, що США та Україна обговорюють покращену угоду про корисні копалини.

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