У Зеленського розповіли про "хитрий план" Росії щодо зернової угоди

Подоляк вважає, що Росія хоче вивести Туреччину з гри.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у РФ може бути хитрий план щодо реалізації зернової угоди.
Про це він сказав в етері Freeдом.
Михайло Подоляк зазначив, що Росія може запропонувати Туреччині зустрічні угоди, щоб вивести цю країну з гри.
"Росія спробує зараз запропонувати Туреччині якісь зустрічні угоди. Давайте ми вам будемо передавати за демпінговими цінами зерно, а ви це зерно будете вже реалізовувати в рамках продовольчої програми ООН... Тобто Росія може піти на таку спробу для того, щоб Туреччину вивести з гри", - пояснив радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та Росією. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка виходить з неї.
Президент Зеленський наголосив, що таким чином країна-окупантка намагається позбутись конкурента, щоб могти продавати своє неякісне зерно за завищеними цінами.
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