У Зеленського розповіли про "хитрий план" Росії щодо зернової угоди

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у РФ може бути хитрий план щодо реалізації зернової угоди.

Про це він сказав в етері Freeдом.

Михайло Подоляк зазначив, що Росія може запропонувати Туреччині зустрічні угоди, щоб вивести цю країну з гри.

"Росія спробує зараз запропонувати Туреччині якісь зустрічні угоди. Давайте ми вам будемо передавати за демпінговими цінами зерно, а ви це зерно будете вже реалізовувати в рамках продовольчої програми ООН... Тобто Росія може піти на таку спробу для того, щоб Туреччину вивести з гри", - пояснив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та Росією. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка виходить з неї.

Президент Зеленський наголосив, що таким чином країна-окупантка намагається позбутись конкурента, щоб могти продавати своє неякісне зерно за завищеними цінами.

Читайте також: